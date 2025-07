Musei, il ministro Giuli nomina 5 nuovi direttori: ecco chi sono

Per il Parco Archeologico del Colosseo arriva Simone Quilici, architetto e paesaggista: è stato dal 2019 direttore del Parco Archeologico dell'Appia antica. In precedenza si è occupato del recupero di percorsi e itinerari culturali e storico-religiosi presso la Regione Lazio. Ha conseguito la laurea in Architettura del paesaggio all’Università La Sapienza e il dottorato di ricerca in Progettazione urbana e ambientale all’Università di Firenze. Ha promosso progetti di valorizzazione di itinerari culturali come la Via Appia e la Via Francigena, utilizzando un approccio che integra tecnologia, ricerca e tutela del paesaggio. Durante la sua direzione ha introdotto iniziative multimediali e restauri su siti archeologici, contribuendo all’ottimizzazione dell’interazione tra pubblico e patrimonio archeologico.