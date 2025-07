Turismo, arriva il Galateo dei Musei: 11 regole per non fare danni

Libreriamo, il media digitale dedicato ai consumatori di cultura, ha perciò raccolto le opinioni e il contributo dei principali direttori dei musei italiani per chiedere loro cosa sia necessario fare per prevenire la ripetizione di questi episodi, soprattutto nel periodo estivo in cui si prevede un maggior accesso di turisti nei luoghi di cultura. I musei italiani, infatti, hanno registrato numeri record la scorsa estate, con oltre 60 milioni di visitatori secondo il Ministero della Cultura e un aumento degli incassi significativo, e le previsioni indicano per l’estate 2025 un’ulteriore forte affluenza, con un trend in crescita rispetto agli anni precedenti