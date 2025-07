Turismo in Italia, cresce la spesa degli stranieri nel nostro Paese

Introduzione

Banca d'Italia ha reso noti i risultati di un’indagine sul turismo internazionale nel 2024. Nel report si sottolinea come "anche nel 2024 il contributo maggiore all'aumento delle entrate turistiche dell'Italia è venuto dai viaggi per le vacanze, che rappresentano il 62,6% della spesa totale,” e in particolare che continua a crescere l'incidenza dei soggiorni culturali e nelle città d'arte, che ha raggiunto “il 56,4% del totale della spesa per le vacanze, confermandosi come la tipologia preferita dai turisti stranieri”. Chi arriva da oltre confine apprezza quindi le città d'arte nostrane ma anche laghi e montagna, mentre si riduce lievemente la quota delle località balneari