Urso sulla polemica per la moglie a Fiumicino: "Decide la scorta"

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso affronta le polemiche scoppiate per il video con cui l’attore Luca Zingaretti denunciava che “la moglie di un politico italiano” nella giornata di ieri, 15 luglio, era stata fatta passare davanti a tutta la fila di passeggeri in attesa di imbarcarsi all’aeroporto Fiumicino di Roma. Si trattava, come si è scoperto dopo, di Olga Sokhnenko, consorte di Urso. “Ho accompagnato mio figlio di sette anni e mia moglie in aeroporto prima di andare al ministero. È compito della scorta la valutazione delle condizioni di sicurezza. Mi rammarico se questo possa aver recato disagio ad altri. Non è nel mio stile, come sa chi mi conosce”, dice il ministro in un’intervista a Repubblica. Che però non risponde alla domanda principale: “È stato giusto avere scavalcato la fila?”.