Come racconta “Il Fatto Quotidiano”, il ministro ha deciso di scendere eccezionalmente dal treno pochi minuti dopo essere salito a Roma Termini per arrivare in tempo a Caivano, dove doveva inaugurare il nuovo parco urbano

Una "fermata straordinaria" di un Frecciarossa per far scendere il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, perché il treno era in ritardo. A dare la notizia è stato Il Fatto Quotidiano che ha sottolineato come ieri il ministro sia sceso eccezionalmente a Ciampino, pochi chilometri a Sud della Capitale, assieme a una o due persone del suo entourage.

Il fatto

Il quotidiano ricostruisce che, a causa di un guasto sulla tratta da Roma e Napoli, il Frecciarossa 9519 partito da Torino alle 7 e diretto a Salerno, avesse un ritardo di ben 111 minuti. Proprio su quel convoglio, a Roma Termini, intorno alle 12, è salito Lollobrigida, diretto a Napoli Afragola, da dove poi si sarebbe dovuto recare a Caivano per l'inaugurazione del nuovo parco urbano. Come spiega il giornale però, dato il ritardo, il ministro e i suoi assistenti hanno deciso di scendere a Ciampino e, scortati dalle forze dell’ordine nel piazzale all’esterno della stazione, sono saliti su un'auto blu partita in tutta fretta verso Caivano.

Scontro opposizioni-FdI

"Lo sciacallaggio mediatico ha superato i limiti dell'informazione. A causa di un forte ritardo di Trenitalia, il ministro Lollobrigida, che aveva premura di essere presente ieri a Caivano, ha chiesto, essendoci tutte le condizioni, di scendere dal treno e proseguire in auto", spiega però il deputato FdI Marco Cerreto. Ma sono tantissime le critiche. Dal Pd, Andrea Casu inquadra la vicenda dicendo che "la fermata straordinaria imposta da Lollobrigida a Ciampino, come si apprende oggi dalla stampa, è un atto di un'arroganza ingiustificabile". "Il ministro Lollobrigida non può trasformare i treni italiani nella sua auto blu", dice ancora il deputato Pd che accusa l'esponente FdI di "uno schiaffo in faccia a tutti i cittadini e le cittadine che erano sul suo stesso treno, già in ritardo, e a tutte le persone che fronteggiano ogni giorno i disservizi causati dalla mancanza di finanziamenti nei trasporti da parte del governo Meloni di cui fa parte" e annuncia che "presenteremo immediatamente un'interrogazione in Parlamento per fare subito piena luce su questa brutta storia". "Un treno è in ritardo e il ministro Francesco Lollobrigida lo fa fermare per salire assieme al suo staff su un'auto blu per non perdere l'opportunità di tagliare un nastro a un evento", ribadisce l'eurodeputato M5s Mario Furore. "Il cognato di Giorgia Meloni, paracadutato in un posto di governo, è una barzelletta che non fa ridere".