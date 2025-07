La moglie di un politico italiano, il cui nome però non viene segnalato, che salta la fila all’aeroporto. Questa la situazione, denunciata attraverso Instagram, dal celebre attore Luca Zingaretti. Secondo quanto raccontato dal popolare “commissario Montalbano”, il fatto è accaduto presso l'aeroporto romano Leonardo da Vinci di Fiumicino. Inquadrandosi con il suo telefono, maglietta bianca e zaino in spalla, Zingaretti ha raccontato quanto visto dai suoi stessi occhi: "Oggi a Fiumicino, quando depositi i bagagli per partire per andare in vacanza ho assistito ad una scena… c'era la moglie di un politico nazionale che è passata davanti a tutti, con la scorta che le diceva 'prego', prego". Una situazione, descritta come avvenuta con prepotenza, che ha particolarmente colpito l’attore e regista. "Ma io dico, vi chiedo, ma non vi vergognate?”, si è chiesto Zingaretti nella storia Instagram rivolgendosi ai diretti interessati senza però, come detto, mai fare nomi. “Non vi vergognate neanche per andare in vacanza? Vergognatevi", ha poi concluso.