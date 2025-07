E se un marziano alla Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina...

Il grande evento, tenutosi a Roma per e sulla ricostruzione del Paese devastato dal conflitto, è avvenuto nelle stesse ore in cui Kiev soffriva forse i più massicci bombardamenti russi dall’inizio della guerra. Se qualche marziano fosse sbarcato nella Capitale, dotato chissà perché di qualche nozione di logica e principio di non contraddizione, avrebbe pensato che quella era una conferenza di matti