Elly Schlein (Pd) contro Meloni e Von der Leyen

La segretaria Dem, durante un’intervista con la giornalista Gabriella Cerami, si è scagliata contro la posizione della premier Giorgia Meloni in merito al Pride in Ungheria e ha criticato la presidente del Parlamento Europeo per il progressivo avvicinamento alle correnti populiste e di estrema destra

Durante un’intervista rilasciata al quotidiano Repubblica , la segretaria del Partito Democratico ha dichiarato che i voti dei socialdemocratici al Parlamento Europeo non devono essere dati per scontati. Poi rivolgendosi alla Presidente del Parlamento Europeo Ursula Von der Leyen, ha proseguito: “Non è accettabile che la Commissione si avvalga di diverse maggioranze secondo le sue esigenze. Non è possibile vedere i Popolari flirtare con l’estrema destra. La nostra presidente del gruppo ha detto che serve un segnale politico: il perimetro di riferimento non può essere quello con l’estrema destra”. È la critica del gruppo S&D, che vede sempre più vicinanza tra il gruppo di von der Leyen e i populisti.

Critiche a Giorgia Meloni

Sul Pride in Ungheria, Schlein si scaglia contro Giorgia Meloni, reputando “grave il suo silenzio su Orbàn”. Prosegue poi: “La premier ha perso un’altra occasione per difendere la democrazia e la libertà. Ma non sono sorpresa. Infatti, l’Italia, nel rapporto di Ilga-Europe, è al trentacinquesimo posto su 42 nella difesa dei diritti della persona Lgbtqia+. Doveva dire no a Orbán che vieta i Pride e nega solidarietà sull’accoglienza all’Italia. La premier per i suoi amici sacrifica l’interesse nazionale”, conclude nel colloquio con Gabriella Cerami.