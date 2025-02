La presidente del Consiglio è intervenuta alla riunione dei quadri e delegati del sindacato ribadendo l’importanza che “il governo attribuisce al confronto con settori produttivi, lavoratori e imprese”. La segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola, ha parlato della proposta di legge di iniziativa parlamentare sulla partecipazione: “Nessun timore di impegnarci in questa sfida” ascolta articolo

Aperta a Roma l'assemblea nazionale dei quadri e delegati della Cisl. Presente anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accolta dal segretario Sbarra all'Auditorium Conciliazione a Roma. "Ho voluto onorare questo invito per dimostrare il rispetto profondo che nutro per una delle principali organizzazioni del lavoro della nostra nazione, che si appresta a compiere il suo 75mo compleanno, e per ribadire ancora una volta l'importanza che il governo attribuisce al confronto con settori produttivi, lavoratori e imprese: nessuno può avere le risposte a tutte le domande e sapere ascoltare può fare la differenza, anzitutto se l'interlocutore non ha accondiscendenza né pregiudizio". E ha aggiunto: "Grazie alla Cisl per sapere ancora interpretare il confronto nell'accezione più nobile".

Meloni: "Rispetto per Sbarra" "Il ruolo di un sindacalista è guadagnarsi il rispetto necessario a fare in modo che l'interlocutore sia attento alle sue istanze", ha detto la premier Giorgia Meloni. "Anche quando", ha sottolineato, con il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra "non siamo stati d'accordo, perché abbiamo discusso, sapevamo che avevamo di fronte qualcuno a cui interessava il bene dei lavoratori, non di una parte che rappresentava o addirittura di una parte politica". Meloni ha poi parlato dell'importanza di superare la visione conflittuale di alcuni sindacati. "Il titolo di questa assemblea è il Coraggio della partecipazione - ha detto - un titolo evocativo ma soprattutto riguarda un'altra grande sfida, che è innovare il nostro modello economico produttivo coniugando sussidiarietà e crescita. Il che significa rifondare la dinamica fra impresa e lavoro, superando una volta per tutte questa tossica visione conflittuale che anche nel mondo del sindacato qualcuno si ostina ancora a sostenere".

Meloni: "Inverno demografico ha implicazioni su tenuta sociale" "L'inverno demografico non investe solo l'Italia ma anche l'Europa, ha enormi implicazioni sulla tenuta sociale". Così la premier che ha poi aggiunto di essere "fiera di poter dire che questo governo ha dato finalmente alla questione della natalità e della demografia la centralità che merita, perché si tratta di una materia economica: lo abbiamo fatto con un pacchetto di interventi senza rinunciare a passare il messaggio che un figlio che nasce è un segno 'più' e non 'meno'". Poi, parlando delle tasse dei lavoratori, ha affermato: "Abbiamo nell'ultima legge di bilancio ampliato i benefici a circa 1,3 milioni di lavoratori con redditi tra i 35 e i 40mila euro annui e abbiamo ottenuto che fossero banche e assicurazioni a concorrere alla copertura di questi provvedimenti. Lo ricordo perché lo considero un netto cambio di passo rispetto ai tempi nei quali i proventi delle tasse dei lavoratori venivano utilizzati per sostenere banche e assicurazioni, senza che nessuno per questo invocasse la rivolta sociale".

Sbarra: "Da Meloni impegno e sensibiltà sulla partecipazione" All'intervento della premier è seguito quello del segretario della Cisl, Luigi Sbarra, che ha accolto e ringraziato Giorgia Meloni per aver accolto l'invito. La Cisl, ha detto Sbarra, è "il sindacato della responsabilità, una grande forza sociale riformatrice", convinta che "il cambiamento si costruisce. La partecipazione ce l'abbiamo nel sangue, la pratichiamo ogni giorno, nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici". Il segretario ha quindi espresso alla premier "la gratitudine per aver dimostrato grande sensibilità sulla nostra proposta di legge sulla partecipazione. La partecipazione non è solo una bandiera sindacale, è una scelta di sviluppo, di crescita e di valorizzazione del lavoro. So per certo che lei sa che è così. Ha detto che è la chiave di volta di un nuovo e più equo sistema economico". Il Paese, ha rimarcato il leader della Cisl, "ha bisogno di scelte coraggiose e la sua presenza qui oggi è un segno importante. Ha bisogno di crescere insieme senza steccati, senza divisioni pregiudiziali, senza antagonismi e massimalismi ma con la forza della contrattazione e della concertazione, e con il coraggio della partecipazione".

Fumarola: “Coraggio della partecipazione” Prima dell'arrivo della premier Meloni, ad aprire l'Assemblea è stata la segretaria generale aggiunta della Cisl, Daniela Fumarola. "Siamo qui a dare forza al 'coraggio della partecipazione', che in questi anni ha animato il popolo della Cisl”, ha detto. “Il coraggio che ci ha trasmesso il nostro segretario generale Gigi Sbarra, quando ci ha proposto di mobilitarci già a maggio 2002 nel nostro XIX congresso per fare in modo che finalmente l'articolo 46 della Costituzione italiana potesse trovare piena applicazione". Fumarola ha poi parlato della proposta di legge di iniziativa parlamentare sulla partecipazione che è arrivata alla Camera. "Mai alcuna legge parlamentare dedicata alla partecipazione dei lavoratori - ha sottolineato - è arrivata alla discussione presso la Camera o in Senato, pur essendone state presentate negli anni oltre una ventina, anche da esponenti politici di primo piano. Non solo: in sette decenni, soltanto sette proposte di legge di iniziativa popolare sono state definitivamente approvate. Ma non abbiamo avuto alcun timore nell'impegnarci in questa sfida", ha rivendicato sottolineando che si tratta di "un risultato storico".