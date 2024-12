Gianfranco Fini a Sky TG24: "Perché rifiutare ipotesi ius scholae?"

L'ex leader di Alleanza nazionale ed ex presidente della Camera, ospite a Start, ha toccato diversi temi di politica internazionale, dalla situazione francese al ruolo dell'Ue, fino ai rapporti con la nuova amministrazione Usa su cui sostiene: "Trump non è una minaccia". Sull'immigrazione ha detto: "La destra deve preoccuparsi molto più di quanto sta facendo di garantire la reale integrazione di coloro che vengono ritenuti idonei a restare nel territorio nazionale" ascolta articolo

"Trump non è una minaccia, non credo sia un irresponsabile, bisognerà saperci parlare, capendo le ragioni degli americani". È la valutazione di Gianfranco Fini, ex leader di Alleanza nazionale, ospite all'interno di Start su Sky TG24. L'ex presidente della Camera ha aggiunto che "con una Ue indebolita do una valutazione molto positiva per dialogo del governo con gli Usa. Sui dazi, tutelare gli interessi nazionali significa fare squadra anche con gli altri Paesi europei". E ha riconosciuto "grandi meriti di Giorgia Meloni anche a livello internazionale".

Immigrazione e integrazione "La destra, se vuole essere in sintonia con i suoi valori di riferimento deve garantire la sicurezza delle frontiere ma deve anche preoccuparsi molto più di quanto sta facendo di occuparsi della reale integrazione di coloro che vengono ritenuti idonei a restare nel territorio nazionale", ha detto Fini, in passato anche co-fondatore del Popolo della Libertà e poi presidente di FLI. "Parlo di coloro che hanno il permesso di soggiorno, che fanno nascere qui i loro figli. Perché rifiutare a priori l’ipotesi di dar vita a quello che viene chiamato ius scholae? Meloni ha detto che non è nel programma ma diamo tempo al tempo". Vedi anche Sondaggio, Ius Scholae: 55% degli italiani favorevole

L’elogio a Meloni Qualche giorno fa in una sala del Senato, Fini era presente alla presentazione del libro sul "caso di Futuro e Libertà ai tempi di Giorgia" scritto dall'ex deputato Carmelo Briguglio. Non era previsto che parlasse ma sollecitato dai relatori, ha accettato. E ha detto che non tornerà in politica. Ha ammesso di aver fatto errori "a iosa". Compreso quello di aver sottovalutato le intuizioni di Giorgia Meloni alla guida di Fratelli d'Italia e poi dell'Italia. Che avesse votato per lei nel 2022, Fini l'aveva già rivelato. Ora ha completato l'elogio: "Ha fatto un piccolo autentico capolavoro" riuscendo a "ricomporre una comunità politica" in "un'unica casa". Vedi anche Gianfranco Fini: "Meloni? Ho sempre creduto in lei, è antifascista"