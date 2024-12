Conte a Sky TG24: "Non temo scissione nel M5S"

Il presidente del Movimento: “Il garante non riconosce il percorso della comunità degli iscritti, si è contrapposto a gamba tesa alla comunità. Ma non temo il nuovo voto”

Rischio scissione nel M5s? "Direi di no perché obiettivamente la situazione è evidente: il garante non riconosce la comunità degli iscritti, il percorso di persone adulte, mature che da anni su suo incitamento portano avanti battaglie". Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in un'intervista a Sky TG24. "Il garante non riconosce il percorso della comunità degli iscritti, si è contrapposto a gamba tesa alla comunità", ha osservato ma "chiedere di rivotare" da parte di Grillo "è stato l'estremo esercizio di un potere assoluto", ha detto il presidente M5s. "Io non ho timori, sono stato convinto dall'intera comunità", ha sottolineato.