Regionali, centrosinistra vince in Emilia-Romagna e Umbria: reazioni

Il centrosinistra fa doppietta alle elezioni regionali. A trionfare in Emilia-Romagna è stato il candidato dem Michele De Pascale, che ha battuto alle urne l'avversaria del centrodestra Elena Ugolini. Mentre in Umbria ha vinto Stefania Proietti, contro la candidata Donatella Tesei sostenuta dalla coalizione di governo. “Siamo molto felici ed emozionati, perché è una vittoria emozionante e commovente”, ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, commentando la vittoria di De Pascale dal comitato elettorale a Bologna. “De Pascale sarà un grande presidente della Regione Emilia”, ha aggiunto Schlein, per poi ringraziare il candidato per “la passione, la competenza e la generosità con cui ti sei speso in questa campagna elettorale”. “Auspico una collaborazione costruttiva”, ha scritto su X la premier Meloni rivolgendosi ai due esponenti del centrosinistra.

Schlein: "Un riconoscimento importante, grande attestato di fiducia" La vittoria del centrodestra in Emilia-Romagna e in Umbria conferma, secondo Schlein, “la responsabilità che ci sentiamo come perno di costruzione dell’alternativa a queste destre”. La vittoria di Michele De Pascale “è anche il riconoscimento dell’onestà di questa proposta. Una proposta che sa che ogni giorno c’è da migliorare e mai da sedersi sui risultati ottenuti. E questo ci impegneremo ogni giorno a fare”, ha detto la segretaria del Pd. Commentando da Bologna i risultati delle elezioni, Schlein ha poi ribadito che si tratta di “un riconoscimento importante, tanto più dopo gli anni estremamente difficili che questa terra ha vissuto con la pandemia e con le alluvioni, quindi è un grande attestato di fiducia, di cui ringraziamo gli elettori e le elettrici e ce la metteremo tutta per essere ogni giorno all’altezza di questa fiducia, segno del riconoscimento di una buona amministrazione, ma anche della voglia di innovazione con un candidato come Michele De Pascale”. Schlein: “Ha vinto la coesione e l'unità del partito” "In Emilia-Romagna ha vinto una coesione e un'unità del nostro partito: voglio ringraziare anche qui Stefano Bonaccini perche' e' sicuramente il segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti tutti quanti attorno a un obiettivo", ha aggiunto la segretaria dem festeggiando dal palco la vittoria di De Pascale. Schlein ha poi voluto “ringraziare Stefano Bonaccini”, accanto a lei e De Pascale sul palco, “perché è il segno di dove possiamo arrivare quando siamo uniti e compatti attorno a un obiettivo”. Il neoletto presidente della Regione Emilia-Romagna ha ringraziato a sua volta Schlein e Bonaccini che “hanno unito il Pd e mi hanno dato un grandissimo sostegno”, ha detto De Pascale. vedi anche Stefania Proietti, chi è la nuova presidente dell’Umbria

Meloni: "Auspico una collaborazione costruttiva" "Al di là delle differenze politiche, auspico una collaborazione costruttiva per affrontare le sfide comuni e lavorare per il benessere e il futuro delle nostre comunità", ha scritto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni su X, rivolgendo le sue congratulazioni agli esponenti del centrosinistra che si sono aggiudicati la consultazione amministrativa in Emilia-Romagna e Umbria. "Un ringraziamento sentito va a Donatella Tesei ed Elena Ugolini per l'impegno, la dedizione e la passione dimostrati in questa competizione elettorale", ha aggiunto la premier. Tajani: "FI raddoppia i consensi in Emilia-Romagna e Umbria" "Congratulazioni a Stefania Proietti e Michele de Pascale per le vittorie in Emilia-Romagna e Umbria. Forza Italia, che ha raddoppiato i consensi in entrambe le regioni, farà un'opposizione costruttiva. Grazie a Elena Ugolini, Donatella Tesei e ai nostri candidati per l'impegno encomiabile", ha scritto su X il vicepremier e leader di Forza Italia Antonio Tajani. Salvini: "Buon lavoro ai nuovi presidenti" Anche il vicepremier Matteo Salvini ha commentato i risultati. "Grazie a Donatella Tesei e ad Elena Ugolini per il coraggio e l'impegno, buon lavoro ai nuovi presidenti di Umbria ed Emilia-Romagna. Gli elettori hanno sempre ragione. Già da domani sono a disposizione dei nuovi amministratori per portare avanti tutte le opere pubbliche che servono a cittadini e territori", ha detto il ministro dei Trasporti. leggi anche Michele de Pascale, chi è il nuovo presidente dell’Emilia-Romagna

Proietti: “Una vittoria inequivocabile che nessuno aveva previsto” “Una vittoria inequivocabile che nessuno aveva previsto, è una vittoria netta”, ha esultato la neo presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. “Adesso vi vedranno arrivare cittadini, perché è una vittoria dei cittadini, di tutti i cittadini", ha aggiunto Proietti, ringraziando "la premier Giorgia Meloni per avermi chiamata e fatto i complimenti, abbiamo compiuto un atto storico". Poi ha concluso: "Evviva la nostra regione, evviva la nostra Costituzione antifascista". Ugolini: "Percorso molto bello che continueremo" La candidata del centrodestra in Emilia-Romagna, Elena Ugolini, è intervenuta a commento dei risultati del voto. “Io ho lavorato fino alla fine cercando di andare in tutti i territori e di incontrare la gente di questa regione. E ho trovato un grande desiderio di ascolto da parte di tante persone che desidererebbero essere considerate non cittadini di serie B o di serie C. Abbiamo fatto un percorso molto bello che continueremo perché con queste persone non c’è stato semplicemente l’invito ad un voto, ma c’è stato l’invito all’inizio di un rapporto che si può costruire”. Replicando alle dichiarazioni di De Pascale, il quale ha assicurato che chiederà la collaborazione alle premier Meloni, Ugolini ha dichiarato che “Giorgia Meloni è il presidente del Consiglio della nostra nazione e sicuramente avrà un rapporto istituzionale con la nostra regione. Quindi benissimo che De Pascale, il nuovo presidente della nostra regione, abbia un rapporto costruttivo con il presidente del Consiglio”.