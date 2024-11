Cina, Mattarella a Xi: "Per grandi cambiamenti serve concordia"

Prosegue il viaggio del capo dello Stato nel Paese del Dragone, nell'ottica di rafforzare il rapporto “antico” tra Pechino e Roma. Il presidente cinese: "La visita è un'occasione per infondere energia più dinamica nei rapporti bilaterali, per un nuovo punto di partenza" e per lavorare insieme a "risolvere le divergenze attraverso il dialogo", visto che nel "mondo ci sono cambiamenti non visti in un secolo"

Prosegue il viaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella in Cina. Oggi, 8 novembre, l’appuntamento più importante: l’incontro con il presidente cinese Xi Jinping. Poco prima del colloquio, Mattarella ha messo in evidenza i "grandi cambiamenti, intensi profondi e veloci" in atto nel mondo. Per affrontarli, ha detto, servirebbe un clima di "concordia per un esame comune", che al momento non c'è. L’obiettivo del viaggio di Mattarella il rilancio dei rapporti tra Roma e Pechino. Non solo in ottica bilaterale, specie dopo la vittoria di Donald Trump negli Stati Uniti, salutata da Xi come l'inizio di "una nuova era". La visita di Mattarella, ha detto Xi, è quindi intanto "un'occasione per infondere energia più dinamica per un nuovo punto di partenza" tra Italia e Cina, ma anche per lavorare insieme a "risolvere le divergenze attraverso il dialogo": nel mondo "ci sono cambiamenti non visti in un secolo" e lo scopo è "arrivare a una coesistenza armoniosa". Insieme al capo dello Stato ci sono la figlia Laura e il vicepremier e capo della Farnesina, Antonio Tajani.