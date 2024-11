Meloni ha l'influenza, incontro con i sindacati rinviato a 12 novembre

L'incontro tra il Governo e i sindacati - previsto questo pomeriggio a Palazzo Chigi - è stato rinviato al 11 novembre alle 9 (precedentemente era stato fissato al 12 alle ore 8.30, ma uno dei sindacati non era disponibile), a causa di uno stato influenzale della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi, spiegando che la premier "ha personalmente contattato i leader sindacali per fissare l'incontro nella prima data utile, anche in considerazione della prevista partecipazione questa settimana al Vertice della Comunità Politica Europea e al Consiglio europeo informale a Budapest".