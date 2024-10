I cittadini sono chiamati a votare per l’elezione del Presidente della giunta regionale e dei membri del Consiglio regionale. I candidati in lizza sono nove, tra cui l'attuale sindaco di Genova Marco Bucci e per il centrosinistra l'ex ministro della Giustizia Andrea Orlando. Oggi si vota dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Sull'affluenza pesa l'incognita maltempo: sulla regione c'e' un'allerta arancione per piogge diffuse e temporali e alcuni seggi in zone a rischio sono stati spostati

Liguria al voto domenica 27 e lunedì 28 ottobre. I seggi sono aperti dalle 7 di questa mattina fino alle 23 e di nuovo domani per permettere ai cittadini di eleggere il Presidente della giunta regionale e i membri del Consiglio regionale. La corsa per decretare il successore di Giovanni Toti è fra nove candidati, ma si prospetta una sfida finale tra l’attuale sindaco di Genova Marco Bucci sostenuto dal centrodestra e l’ex ministro dei governi Letta, Renzi, Gentiloni e Draghi supportato dal campo largo, Andrea Orlando.

I candidati

A contendersi la poltrona che per nove anni è stata di Giovanni Toti, ora sotto processo con, tra le altre, l’accusa di corruzione, ci sono nove nomi. Oltre ai già citati Marco Bucci per il centrodestra e Andrea Orlando per il centrosinistra, si sono candidati: Alessandro Rosson appoggiato dalla lista Movimento Indipendenza di Alemanno; Davide Felice della Lista Forza del Popolo; Francesco Toscano sostenuto da Democrazia Sovrana Popolare; Marco Ferrando del Partito Comunista dei Lavoratori; Nicola Rollando sostenuto dalle liste Per l'Alternativa, Potere al Popolo, Pci, Rifondazione Partito Comunista e Sinistra Europea; Maria Antonietta Cella del Partito Popolare del Nord e Autonomia e Libertà; Nicola Morra per la lista Uniti per la Costituzione.