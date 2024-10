Il centrodestra punta ad eleggere il suo candidato, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ascolta articolo

È previsto oggi alle 12.30 il voto del Parlamento riunito in seduta comune per l'elezione del giudice costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, cessata dal mandato quasi un anno fa. Il centrodestra punta ad eleggere il suo candidato, al momento, salvo cambiamenti dell'ultimissima ora, Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Una scelta nettamente respinta dalle opposizioni, pronte a disertare il voto anche per evitare sorprese nel segreto dell'urna.

Il quorum di 363 voti Obiettivo della maggioranza, chiamata a serrare i ranghi, è raggiungere quota 363, il quorum richiesto per l'elezione, pari ai tre quinti i componenti l'Assemblea. Al momento si parte da 360, vale a dire i 355 parlamentari di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati, a cui dovrebbero aggiungersi Lorenzo Cesa e Antonino Minardo, formalmente iscritti al Misto della Camera, e Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini e Giusy Versace, uscite recentemente da Azione. Per i tre voti mancanti, lo sguardo è rivolto al Misto della Camera: Andrea De Bertoldi, che nelle settimane scorse ha abbandonato Fdi, e Francesco Gallo, eletto con la lista di 'Sud chiama Nord'. Non parteciperà al voto invece l'ex Iv Luigi Marattin, impegnato a Genova per la presentazione di un suo libro. Intanto il Pd ha annunciato che non parteciperà al voto, decisione presa dall'assemblea congiunta dei gruppi parlamentari del Pd di Camera e Senato. I parlamentari dem non ritireranno la scheda. "Non è un problema sul nome" indicato dal centrodestra, "ma sul metodo", ha detto la segretaria Pd, Elly Schlein, a Live In Sky Tg24. "Davanti a una forzatura della maggioranza noi non parteciperemo a questa forzatura, non parteciperemo al voto", ha proseguito. "Sulla composizione della Corte costituzionale è prevista una maggioranza rafforzata per favorire l'individuazione di profili alti e il dialogo tra maggioranza e opposizione, che c'è sempre stato -ha spiegato la segretaria del Pd- Abbiamo appreso dal giornale che la maggioranza andava dritta senza coinvolgerci. Non può esserci da parte di questo governo, della Meloni e della maggioranza un atteggiamento proprietario delle massime istituzioni repubblicane". approfondimento Manovra 2025 e pensioni, tra minime e incentivi per restare al lavoro

Boccia (Pd):su Consulta provocazione, non partecipiamo a voto "Siamo di fronte ad una sorta di provocazione. A cui noi abbiamo reagito non con un Aventino ma con un atteggiamento di rispetto del dettato costituzionale: non partecipiamo ad un voto che è un blitz della maggioranza. L'esigenza di eleggere profili di grande autorevolezza e assolutamente 'terzi' non è una nostra esigenza ma dovrebbe esserlo di tutte le forze che rispettano le nostre istituzioni. Noi le istituzioni le rispettiamo e le difendiamo a partire dalla funzionalità della Corte, il nostro non è Aventino ma è difesa delle regole costituzionali. Al loro blitz si risponde con gli strumenti democratici e il nostro comportamento è inevitabile di fronte al comportamento della maggioranza". Lo ha detto il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia, introducendo la riunione dei gruppi Pd dove l'indicazione data sul voto nella seduta comune in Aula a Montecitorio per l'elezione alla Consulta è quella di non partecipare al voto, di non ritirare la scheda. I parlamentari potrebbero entrare in Aula o meno, per il partito "é indifferente".