In concomitanza con il giorno del compleanno del fondatore di Forza Italia, Poste Italiane ha emesso il francobollo commemorativo per Silvio Berlusconi, scomparso il 12 giugno 2023. Nell'immagine viene raffigurato in giacca nera e con le bandiere di Italia ed Europa sullo sfondo. Con una tiratura da 350.010 esemplari, il francobollo ha un costo di 1,25 euro.