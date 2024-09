Fiera del Levante di Bari, Meloni: “Sud vera opportunità dell'Italia”

"Quest'anno - ha detto la premier - il Sud è stato di fatto la locomotiva economica dell'Italia, invece di quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre a essere il fanalino di coda. Abbiamo voluto tracciare una direzione nuova, chiara, e intendiamo seguirla, ovviamente, cioè dare all'impresa e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il proprio valore" ascolta articolo

Il governo ha risposto "al desiderio di protagonismo del Mezzogiorno che non chiede assistenzialismo, sussidi, mancette elettorali, ma semplicemente chiede delle condizioni per competere, ad armi pari, con il resto della nazione. Troppo spesso, in passato, il Mezzogiorno è stato considerato quasi un 'problema', una 'zavorra': in realtà è la vera opportunità di crescita dell'Italia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per l'inaugurazione della 87esima Fiera del Levante di Bari.

Il potenziale del Sud "Quest'anno - ha detto la premier - il Sud è stato di fatto la locomotiva economica dell'Italia, invece di quello che abbiamo visto negli anni passati, quando si ritrovava quasi sempre a essere il fanalino di coda. Abbiamo voluto tracciare una direzione nuova, chiara, e intendiamo seguirla, ovviamente, cioè dare all'impresa e ai cittadini del Mezzogiorno la possibilità concreta di dimostrare il proprio valore". E ancora: "A noi spetta il compito di liberarne il potenziale immenso, il suo potenziale inespresso, con gli investimenti, con gli interventi mirati, con una spinta infrastrutturale necessaria per ridurre finalmente il divario con il resto d'Italia - ha continuato Meloni -. Perché senza infrastrutture adeguate nessun rilancio è possibile". E ha concluso: "Scommettere sull'orgoglio del sud significa scommettere sull'orgoglio di una nazione intera, perché' un Sud prospero e competitivo e' un vantaggio per tutto il popolo italiano. È una scommessa che siamo determinati a vincere anche grazie, soprattutto grazie, a chi come voi ci ha sempre creduto".

Punto di riferimento per il Mezzogiorno La Fiera del Levante, ha detto ancora Giorgia Meloni, "è un'istituzione per Bari, per la Puglia, per il Sud, per l'Italia intera. Una istituzione che ha raccontato l'evoluzione del nostro sistema economico e imprenditoriale. In questa lunga storia ci sono stati momenti di grande positività, anche più difficili. Però la Fiera è punto di riferimento e una delle principali vetrine del dinamismo, dell'intraprendenza, della creatività delle nostre imprese e dei loro lavoratori, in particolare nel Mezzogiorno".