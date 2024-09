Presentata la seconda edizione dell’evento che si svolgerà al Palacultura i prossimi 3 e 4 ottobre. Il fondatore Roberto Ruggeri: “Quest’anno vogliamo tradurre le idee in atti concreti”. Tra le iniziative stage, tirocini formativi e una startup competition ascolta articolo

"Dall’ispirazione all’azione". Questo il tema dell’edizione 2024 del Sud Innovation Summit che si terrà a Messina il 3 e 4 ottobre prossimi. Arrivato al suo secondo anno, il summit è il più grande evento su innovazione e digitalizzazione del Sud Italia, che anche quest’anno porterà in Sicilia speaker di livello, storie di successo e top manager di grandi aziende internazionali - da Airbnb a Spotify passando per Microsoft e Oracle solo per citarne alcune - per ispirare e coinvolgere l’opinione pubblica sui nuovi trend dell’innovazione e del mondo startup.

L'evento “Dopo l'ispirazione della prima edizione, quest'anno vogliamo passare all'azione con iniziative concrete che attiveranno il territorio - ha spiegato il fondatore Roberto Ruggeri durante la conferenza stampa di presentazione, alla presenza del Sindaco della città Federico Basile e dell’assessore Massimo Finocchiaro - Organizzeremo una job fair, una startup competition e un hackathon per dimostrare come un'idea possa trasformarsi in una startup. Avremo una una serie di workshop, con un'intera giornata dedicata all'intelligenza artificiale oltre a speech corporate e panel tematici, in un percorso che sta posizionando Messina come centro dell'innovazione nel meridione”. “Per il secondo anno consecutivo, questo format diventa strutturale e importante per Messina e per tutto il Sud - ha sottolineato il Sindaco di Messina Federico Basile - Vogliamo creare nuovi orizzonti, ispirazioni e soprattutto lavoro”. vedi anche Il potere delle Big Tech: “too big to regulate”

I numeri della kermesse Lo scorso anno il summit ha avuto un grande successo, con oltre 3.000 partecipanti in presenza, 3.500 in diretta streaming e oltre 500 mila persone raggiunte attraverso i canali social. L’edizione di quest’anno si propone di evidenziare come dalle semplici intuizioni e dall'ascolto e confronto tra i partecipanti sia possibile trasformare idee in azioni concrete e dar vita a storie di successo: attraverso una serie di workshop interattivi, keynote e sessioni di networking, i partecipanti avranno l'occasione di apprendere dalle esperienze di coloro che hanno trasformato le proprie intuizioni in azioni tangibili e di successo. vedi anche Antitrust piccona le Big Tech. È lotta ai monopoli digitali