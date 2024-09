È iniziato il G7 Cultura di Napoli, in scena oggi e domani, che vede anche il battesimo - alla guida di un evento internazionale - del neo ministro Alessandro Giuli, che ha preso il posto di Gennaro Sangiuliano dopo il “caso Boccia” che ha travolto quest’ultimo. Già ieri i primi impegni: al Museo Archeologico di Napoli si è tenuta la cerimonia di accoglienza degli invitati. Oggi il programma entra nel vivo. "L'Italia crede che, soprattutto in questa epoca, la cultura sia un pilastro centrale della convivenza civile, un formidabile strumento di comprensione reciproca e di confronto, un antidoto a ogni forma di discriminazione ed estremismo, un formidabile volano di sviluppo sostenibile", ha detto il ministro in apertura dei lavori. E ha aggiunto: "La cultura è l'anima di una nazione, incarna la sua identità, storia, i valori della sua comunità. È uno dei beni più preziosi che un popolo abbia ed è un imperativo

Giuli: “Dobbiamo continuare a stare al fianco dell'Ucraina”

Giuli ha anche dedicato un passaggio del suo discorso all’Ucraina: si sta "difendendo da oltre due anni da una aggressione, quella della Russia di Putin, scellerata e criminale, che viola i principi del diritto internazionale e riporta in Europa l'orrore del conflitto militare" e "di fondo sembra esserci un tentativo di cancellare l'identità culturale ucraina, di annientare i segni di una Nazione, che ha dimostrato, con il coraggio e la determinazione di voler scegliere autonomamente il proprio futuro. Non possiamo permetterlo. Dobbiamo continuare ad essere al fianco del popolo ucraino in difesa della sua sovranità". Poi Giuli ha donato al ministro della Cultura e delle

Comunicazioni Strategiche dell'Ucraina, Mikola Tochytskyi, presente all'evento, una

medaglia in bronzo - realizzata dall'officina della Zecca dello Stato - per i due anni della resistenza ucraina.

I temi al centro di questo G7 Cultura

Molte le delegazioni presenti, come quelle dell'Unesco, della Ue e di Paesi ospiti, primo fra tutti quello dell'Ucraina e, in vista della sessione speciale di sabato, di quelli dei Paesi africani e del Brasile. Proprio i rapporti con i Paesi con le economie emergenti e le nazioni in via di sviluppo, in particolare con le nazioni africane, sono uno dei focus di questo G7 che punterà alla costruzione di nuovi partenariati. Ma l'accento verrà posto anche sulla cultura come "architrave identitario di un popolo" e come "bene pubblico essenziale e un motore per lo sviluppo sostenibile". L'evento sarà poi occasione per discutere temi di grande rilevanza internazionale, come la protezione del patrimonio culturale ucraino, le sfide poste dall'intelligenza artificiale nel settore creativo e l'impatto dei cambiamenti climatici sui beni culturali.