Introduzione

La due giorni di lavori del summit - ospitato dal neo-ministro Alessandro Giuli - inizierà venerdì 20 settembre ma le delegazioni sono in arrivo già oggi, accolte con una visita del Museo Archeologico Nazionale. Domani, al termine della prima giornata al Palazzo Reale di Napoli, gli ospiti stranieri potranno assistere a una visita al tramonto agli scavi archeologici della città sepolta, seguita da un concerto nel Teatro Grande di Pompei con protagonisti Andrea Bocelli e Carmen Giannattasio, soprano di origine irpina di fama internazionale. Per l'apertura dei lavori di venerdì sarà ospite il ministro della Cultura dell'Ucraina, Mikola Tochytskyi.

La Prefettura di Napoli ha disposto che, per motivi di sicurezza, il 20 settembre i visitatori potranno accedere agli scavi unicamente dagli ingressi di Piazza Esedra e Porta Marina, mentre l'ingresso di Piazza Anfiteatro e l'area circostante l'Anfiteatro non saranno accessibili al pubblico per l'intera giornata. Il Parco, inoltre, chiuderà alle 17 con ultimo ingresso alle ore 15.30, mentre tutti gli altri siti della Grande Pompei resteranno aperti con gli orari ordinari.