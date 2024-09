Boccia: "Tutti abbiamo segreti da svelare" e canta Sincerità di Arisa

L'imprenditrice campana ha dedicato la canzone "a tutte le persone di cultura", ed è tornata a ventilare l'ipotesi di divulgare ulteriori indiscrezioni in una serie di stories su Instagram

Maria Rosaria Boccia torna a far parlare di sé, con un video in cui canta Sincerità di Arisa ai microfoni di Radio Rock e rilanciato sul suo profilo Instagram. Alla domanda del reporter Dejan Cetnikovic, “Quanti altri segreti hai da svelare?”, risponde: “Tutti abbiamo tantissimi segreti da svelare”. E dedica la canzone “a tutte le persone di cultura”.

Cosa è successo

Boccia è passata alle cronache per aver denunciato, con una serie di contenuti social pubblicati nelle scorse settimane, l’operato del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, allargando poi i suoi attacchi ad altri esponenti del governo Meloni. Le polemiche legate a una sua presunta nomina – smentita dal governo - a consigliera del ministro per i Grandi eventi (apparentemente coinvolta anche nell’organizzazione del G7 Cultura di Pompei) hanno portato Sangiuliano a rassegnare le dimissoni. L’incarico è poi passato al giornalista ed ex direttore del Maxxi Alessandro Giuli.