G7 della Cultura, il sindaco di Pompei conferma: "Si farà qui"

Il G7 della Cultura si farà a Pompei. Ne è certo e lo conferma alle agenzie il sindaco della città campana, Carmine Lo Sapio, il quale si dice anche molto soddisfatto della scelta del governo. "La tappa di Pompei del G7 della Cultura non è mai stata annullata. Io non ho ricevuto nulla di ufficiale fino a stamattina che mi comunicasse la cancellazione di questo evento e stiamo svolgendo l'attività di preparazione per quella giornata", ha detto il primo cittadino.

"Nessuna notizia di una possibile rinuncia a Pompei" In merito alle voci di una possibile rinuncia alla tappa di Pompei per le ripercussioni del caso Sangiuliano-Boccia, Lo Sapio ha replicato: "Non abbiamo notizie in questo senso, anzi l'Ufficio tecnico del Comune è in contatto con le forze dell'ordine, in particolare con la Questura. Ci prepariamo a effettuare una serie di adempimenti che riguardano le nostre competenze".

