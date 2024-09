Il leader di Azione, intervenuto ad Agenda su Sky TG24, si lascia andare a un resoconto sull'operato di Meloni, Tajani e Schlein e boccia la premier: "Governare necessita di capacità, se non le hai puoi fare dirette Facebook, puoi trincerarti dietro al 30%, ma ad un certo punto è la presidente del Consiglio a pagarne il conto" ascolta articolo

Intervenuto a Sky TG24, il leader di Azione ha commentato l'operato della premier: "Credo che Giorgia Meloni abbia due problemi, di qualità della classe dirigente, di cui è consapevole, ma non riesce ad affrontarla. Può dire 'li cambio, cerco di attingere da un'aria più ampia di tecnici', ma deve sempre dire 'sono più tosta, rilancio'. Questa cosa non funziona. Governare necessita di capacità, se non le hai puoi fare dirette Facebook, puoi trincerarti dietro al 30%, ma ad un certo punto è la presidente del Consiglio a pagarne il conto".

"Meloni con Von der Leyen, da amica a non votata" "Come italiano sono contento se Fitto ha un portafoglio importante. Ho mandato un messaggio alla capogruppo di Renew Europe per dire di sostenerlo, ha sbagliato a criticarlo. Poi c'è la Meloni e la questione si fa psichedelica. La scorsa legislatura con la von der Leyen era migliore amica, poi non la voti per ragioni di politica domestica. Giorgia Meloni è prima di tutto il capo della destra, poi presidente del Consiglio dell'Italia". approfondimento Opposizioni divise su Ucraina, Schlein-Calenda uniti su sanità

"Vero ciò che dice Draghi, Europa sta finendo" Quello che dice Mario Draghi nel suo rapporto "è una certezza, quello che accade in Europa è quello che dice Draghi: l'Europa sta finendo, con tutte le conseguenze per l'Italia. Questo sta accadendo nel totale disinteresse generale. Il problema passa come l'acqua, si passa ad altro. Noi abbiamo chiesto che se ne dibatta in Parlamento". approfondimento Draghi: "Se Europa padrona del proprio destino, cambi prospettiva"

Calenda a Sky TG24: "Su manovra Schlein come Meloni, dove trova 50 mld?" "La Schlein chiede 4 miliardi sulla Sanità, il taglio del cuneo, il taglio dell'Irpef per il ceto medio, l'aumento degli stipendi. Ho fatto i conti, servono circa 50 miliardi. O ha trovato un modo per stampare 50 miliardi o fa quello che faceva la Meloni all'opposizione".

Calenda su cittadinanza: "Abbiamo preso sul serio Tajani ma lui non vota quello che ha detto" Sulla cittadinanza "noi abbiamo preso sul serio le parole di Tajani. I cittadini pensano che siamo pazzi" visto che c'è "gente che dice una cosa e ne fa un'altra". E rivolto al ministro incalza: "Tutta l'estate ci hai rotto le balle con lo ius scholae e poi non sei in grado di votare quello che hai detto".