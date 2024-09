Schlein: "Lavoriamo assieme sulla Manovra"

"Con le opposizioni la prima questione che mi piacerebbe affrontare insieme è un piano per tornare a crescere", ha detto Schlein al Forum a Cernobbio. "La conversione ecologica va accompagnata e servono tutte le risorse, non si farà questo processo senza un investimento nei saperi. Se vogliamo lavorare insieme nella prossima Manovra, noi ci siamo sempre stati". Poi: "Noi abbiamo un ruolo come opposizioni, non soltanto di pungolo alle iniziative del governo, ma anche di presentarci come un'alternativa credibile, parte fondamentale della democrazia". E aggiunge: "Credo e spero che" conle opposizioni "ci sarà occasione di fare un lavoro comune anche sulla Manovra. Che purtroppo ci aspettiamo, come quella dell'anno scorso, senza respiro e senza anima. Noi vogliamo assicurarci che il Paese sia messo in condizione di ripartire - prosegue Schlein -. È il nostro primario interesse. Anche i salari sono diminuiti, ce ne dobbiamo occupare con grande urgenza".

Schlein: "Alleanze sui contenuti"

"Ho una formazione al Parlamento europeo, dove si costruiscono le maggioranze sui dossier e sui contenuti. Un approccio che condivido molto e che ci ha portato a dialogare con Calenda e altre forze, chiudendo alleanze importanti per le prossime Regionali come in Liguria, dove abbiamo messo al centro alcuni temi", ha affermato Schlein dialogando a Cernobbio gli altri due leader dell'opposizione. "Non siamo qui né ad abbracciare il trionfalismo del governo né a dipingere un quadro più fosco di quello che è. Ci sono elementi di preoccupazione e c'è una crescita in linea con l'Ue. Il punto è provare a non accontentarci e chiederci cosa sta trainando questa crescita e come ci si sta attrezzando per il domani". Perché, secondo Schlein, "è indubbio che questa spinta viene dal Pnrr, su cui tanto ci siamo battuti".

Schlein: "Congedo paritario per entrambi i genitori"

"C'è una proposta che stiamo portando avanti, quella del congedo paritario per entrambi i genitori, con cinque mesi pagati al 100% per entrambi i genitori", ha detto Schlein a Cernobbio. "Serve un fisco progressivo. Il nostro fisco anche con l'intervento del governo non è amico dello sviluppo. Oggi conviene quasi prendere una casa e affittarla su Airbnb che non avviare un'impresa o startup innovativa", ha affermato la leader dem. Infine: "È importante dare continuità agli incentivi. Transizione 5.0 purtroppo è arrivata tardi, dopo molti mesi e senza continuità". In conclusione: "Sono molto felice di aver partecipato a questo confronto, credo che siano emerse anche alcune piste di lavoro comune. Ad esempio abbiamo parlato di sanità pubblica, di congedi paritari, di politica industriale. Credo e spero che ci sarà occasione di fare un lavoro comune anche in vista della prossima Manovra".