La lotta interna nel M5S non accenna a placarsi. L’ultima battaglia è stata una serie di duri botta e risposta tra Giuseppe Conte e Beppe Grillo che, in sostanza, si sono sfiduciati a vicenda. L’ex presidente del Consiglio, replicando all’attacco del fondatore di qualche giorno fa, ha espresso chiaramente la sua posizione: “Nessuno può dirci cosa discutere, non resto se c’è un soggetto sopraelevato nel M5S”. Probabilmente i nodi verranno al pettine con l’assemblea costituente del 19 e 20 ottobre dove i pentastellati si ritroveranno davanti a un bivio: rinnegare Grillo o sconfessare Conte. Una decisione che rischia, comunque di indebolire il movimento.

La polemica con Renzi

Ma non ci sono solo le lotte interne al M5s. Conte punta Matteo Renzi e lancia un avvertimento anche a Elly Schlein. O me o lui, di nuovo. “Non potremmo mai lavorare con Renzi, non potremmo mai costruire un progetto con Renzi”. Poi va sul personale: “Renzi è votato al campo degli affari, sta facendo affari in tutto il mondo. Ora si sta ingegnando a entrare nella partita del litio, bravissimo, vale tanto. Ma che c'entra con la politica?”. La risposta del leader di Iv non si fa attendere: “Addirittura il litio?”.