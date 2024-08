Cinque Stelle al bivio: sarà Conte o Grillo?

A fine ottobre si terrà l’assemblea costituente di un Movimento 5 stelle che dopo il picco del 2018, quando un votante su 3 lo aveva scelto, è arrivato alle ultime europee con percentuali ad una cifra. Per invertire la rotta, Giuseppe Conte ha convocato una assemblea che metterà in discussione tutto. Ma per Beppe Grillo, 3 pilastri non devono essere toccati. E stavolta lo scontro rischia di essere senza ritorno