Governo Meloni, le riforme e i decreti in agenda a settembre

Il governo Meloni riprende l'attività dopo la pausa estiva con un'agenda carica di sfide delicate per settembre. Tra i temi in primo piano ci sono la riforma della Rai, le concessioni balneari e le elezioni regionali. Proseguono inoltre i lavori sulle riforme della giustizia e la preparazione della manovra di Bilancio

Riforma Rai e concessioni balneari



Tra le priorità del governo c’è la riforma della Rai, una questione che continua a generare tensioni all'interno della maggioranza. La votazione per la nomina dei due consiglieri di amministrazione è fissata per il 12 settembre, ma potrebbe slittare ulteriormente a causa delle divisioni interne e della necessità di raggiungere un accordo con le opposizioni. Un altro tema caldo sul tavolo del governo riguarda le concessioni balneari. La nuova bozza del disegno di legge, pubblicata negli scorsi giorni da Mondo Balneare, sito di riferimento dei titolari di concessione sulle spiagge italiane, propone, tra le principali misure, la proroga delle concessioni attuali fino a cinque anni, l'introduzione di indennizzi, e gare per l'assegnazione delle concessioni con durate che variano dai cinque ai vent'anni, con l'obbligo per ogni regione di mantenere almeno il 15% dei litorali liberi da assegnare. Tuttavia, il testo potrebbe subire importanti modifiche soprattutto poiché è improbabile che proroghe così lunghe vengano accettate da Bruxelles, che chiede da tempo gare immediate per il rinnovo delle concessioni.