All'ordine del giorno del Cdm, tra quelle che verranno recepite con i decreti legislativi, ci sono la direttiva europea sui mercati delle cripto-attività e quella sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni. Sul tavolo anche un disegno di legge per la ratifica e l'esecuzione di alcuni atti internazionali, tra cui l'Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana. Fra gli accordi da ratificare, anche la dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", l'Italia e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche. Da quanto emerso, nel Cdm odierno Giorgia Meloni confermerà l'indicazione di Raffaele Fitto come commissario europeo , tema che è stato oggetto anche dei colloqui a Bruxelles di Tajani con Ursula von der Leyen. Il vicepremier ha auspicato un "portafoglio importante" per l'attuale ministro degli Affari europei, nonché la vicepresidenza esecutiva.

Ecco l’ordine del giorno

Palazzo Chigi ha comunicato l’ordine del giorno del Cdm: - SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali: a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; d) Dichiarazione di adesione tra la Società per azioni "Ukrhydroenergo", il Governo della Repubblica italiana e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024 (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE) - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale - ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - ECONOMIA E FINANZE) - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2023/1114, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, sui mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937 - ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - ECONOMIA E FINANZE) - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015 che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano - ESAME PRELIMINARE (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - SALUTE) - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro - ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - LAVORO E POLITICHE SOCIALI) - SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, che modifica la Direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti - ESAME DEFINITIVO (AFFARI EUROPEI, SUD, POLITICHE DI COESIONE E PNRR - AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE) - VARIE ED EVENTUALI.