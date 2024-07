La Commissione Europea pubblica il rapporto sullo Stato di diritto evidenziando, per il nostro Paese, la mancanza di progressi nella protezione dei giornalisti, l'uso eccessivo delle cause per diffamazione e i numerosi casi di aggressioni e intimidazioni sempre nei confronti dei giornalisti ascolta articolo

L’Italia continua a mostrare seri problemi in materia di libertà di stampa. E' quanto ha evidenziato la pubblicazione del rapporto annuale sullo Stato di diritto della Commissione europea. Il documento rileva che non c'è stato "nessun progresso" sulla protezione dei giornalisti con un persistente ed eccessivo ricorso alle cause per diffamazione che limitano l’attività giornalistica. La Commissione europea ha raccomandato al governo Meloni di attuare una riforma sulla diffamazione, sulla tutela del segreto professionale e sulle fonti giornalistiche, sottolineando l'importanza di evitare impatti negativi sulla libertà di stampa e di rispettare le normative europee sulla protezione dei giornalisti .

Aggressioni ai giornalisti: il caso di Andrea Joly L'appello della Commissione arriva pochi giorni dopo l'aggressione al giornalista de La Stampa, Andrea Joly.. Nelle 47 pagine dedicate all'Italia, Bruxelles denuncia che, nonostante le leggi specifiche volte a proteggere i giornalisti dalle minacce, questi continuano a fronteggiare numerose sfide nell’esercizio della loro professione. Il rapporto documenta casi di "aggressioni fisiche, minacce di morte e altre forme di intimidazione, sollevando preoccupazioni significative sulla sicurezza dei giornalisti in Italia" . approfondimento Il giornalista aggredito Andrea Joly: avevo braccio intorno al collo

Dati allarmanti sulle intimidazioni Il rapporto include un censimento, sebbene parziale, delle aggressioni e intimidazioni ai giornalisti in Italia. Secondo la piattaforma Mapping Media Freedom, nei primi sei mesi del 2024 si sono verificati 75 incidenti, di cui 47 riguardanti attacchi diretti e 13 relativi a incidenti legali. Inoltre, il Centro Italiano di Coordinamento ha registrato 98 casi di intimidazioni nel 2023. La Commissione europea sottolinea che questi numeri potrebbero essere sottostimati, poiché molti episodi non vengono denunciati. Questi dati evidenziano l'urgenza di affrontare le problematiche relative alla sicurezza dei giornalisti e alle condizioni in cui operano in Italia. approfondimento Mattarella sulla libertà di stampa: molti giornalisti pagano con vita