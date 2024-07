Riforme, Salvini attacca Mattarella e Meloni frena: "Strumentalizzato"

Hanno fatto rumore nel centrodestra le parole del presidente della Repubblica sui rischi di un "assolutismo" della maggioranza, pronunciate mercoledì alla Settimana sociale dei cattolici in corso a Trieste. Non si è poi fatta attendere la replica di Salvini che, con un'uscita chiara e contundente, ha confutato il cuore del messaggio presidenziale sulle garanzie per le minoranze: “Assolutismo? Siamo in democrazia, il popolo vota, il popolo vince. Non faccio filosofia, ma politica. Semmai qui c'è il problema della dittatura delle minoranze, non il contrario”. Alcune ore dopo “fonti della Lega” (non meglio precisate) hanno assicurato alle agenzie di stampa che “Matteo Salvini ha grande stima del presidente della Repubblica: la riflessione del vicepremier e ministro non era indirizzata al capo dello Stato”.

La risposta di Meloni

Alla fine è stata la premier Giorgia Meloni a spegnere la miccia un po' difendendo il messaggio di Mattarella un po' attaccando a muso duro il Pd. "Io francamente non ho letto un attacco al governo e penso che non si faccia un favore alle istituzioni di questa repubblica se ogni cosa che dice il presidente viene strumentalizzata come se fosse il capo dell'opposizione. Il discorso del presidente era un discorso molto alto ed è un discorso che io condivido", premette la premier. Parole che sono state apprezzate anche da fonti vicine al Quirinale che ritengono "corretta" la valutazione del presidente del Consiglio sulle parole del capo dello Stato.