Ue, Salvini: "Siamo al lavoro sul gruppo con Orban"

In Europa i Patrioti di Orban sparigliano i conti delle destre. Il premier ungherese annuncia a breve l'ingresso di un partito italiano. Salvini commenta: "La Lega è da sempre per nuovo gruppo patriottico, contro gli inciuci e Ursula” poi aggiunge: "Stiamo valutando i documenti"

Per quanto riguarda il gruppo con Orban, "siamo al lavoro". Lo ha detto il vicepremier e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea di Assarmatori in merito alla possibilità di creare un gruppo comune nell'Europarlamento con la formazione dei Patrioti lanciata dal premier ungherese nei giorni scorsi insieme all'ex premier ceco, Andrej Babis, e al leader di estrema destra austriaco, Herbert Kickl.

Salvini: "Mi sembra strada giusta"

"Quello proposto da Orban di un gruppo dei patrioti in Europa mi sembra la strada giusta", dice Matteo Salvini a 'Italia in diretta' su Radio1 Rai. "Unire chi mette al centro lavoro, famiglia, sicurezza, futuro dei giovani e non finanza, burocrazia e austerità è quello che la Lega auspica da tempo", aggiunge. "Stiamo valutando i documenti ma penso che possa essere la strada giusta quella di fare un grande gruppo che ambisca a essere il terzo al Parlamento europeo e che porti avanti quello che i cittadini ci chiedono, per esempio su un ambientalismo intelligente e non ideologico", rileva ancora il vicepremier e leader della Lega.