Maturità 2024, Meloni agli studenti: "L'Italia crede in voi, in bocca al lupo"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha mandato ieri sera un messaggio di auguri ai maturandi, trasmesso durante la diretta 'Notte prima degli esami' di Skuola.net. "Cari maturandi, in questa notte così speciale e simbolica per la vostra vita io voglio rivolgere a ciascuno di voi un incoraggiamento", ha esordito la premier.

"Importante non solo risultato finale, ma anche il percorso"

"So quanto impegno, quanta dedizione, quanto coraggio abbiate messo per arrivare fin qui e so che a volte può essere stato difficile. Ma ogni pagina studiata in questi anni e ogni ora dedicata allo studio vi avvicina alle vostre aspirazioni, forse perfino ai vostri sogni. Perché l'importante non è solo il risultato finale che si raggiunge, ma è anche il percorso che si intraprende per arrivare a quel risultato", ha proseguito Meloni.