Il colloquio si svolgerà infine dopo gli scritti e riguarda anche l’insegnamento trasversale dell'educazione civica. “Si tratta di un colloquio in chiave pluri e interdisciplinare: in poche parole, la commissione valuta sia la capacità del candidato di cogliere i collegamenti tra le conoscenze acquisite sia il profilo educativo, culturale e professionale dello studente”, spiega il Ministero. Prenderà il via da uno spunto iniziale scelto dalla Commissione. Inoltre, sempre nell'ambito del colloquio, il candidato esporrà, “mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l'esperienza PCTO (percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento) svolta nel percorso degli studi”