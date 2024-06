Introduzione

Il voto per l'Eurocamera ha confermato le previsioni: le destre avanzano e i gruppi politici di riferimento per i partiti considerati più estremisti - l'ECR, presieduto da Giorgia Meloni, e l'ID - conquistano seggi in più rispetto alla legislatura uscente, a fronte delle perdite registrate dai vari gruppi delle sinistre. Resta però saldo in testa, con 10 rappresentanti in più, il PPE. Cosa significa questo per i futuri equilibri?