Europee 2024, chi ha vinto in ogni comune? La mappa del voto

Che Paese esce dalle elezioni continentali? Un modo per scoprirlo è guardare quale partito ha ottenuto più voti in ogni centro urbano. Ecco il risultato

C’era un’Italia prevalentemente blu. In tutto il nord e in buona parte del centro. C’erano ampie macchie rosse in corrispondenza di Toscana ed Emilia. E poi, pur in un panorama, cromaticamente frastagliato, c’era un Meridione quasi tutto giallo. Politiche 2022 La mappa dell’Italia uscita dalle Politiche del 2022 e ricavata colorando il territorio di ogni comune con la lista che aveva ottenuto il più alto consenso in quell’area raccontava una storia abbastanza chiara. Un partito egemone, Fratelli d’Italia, dominava dalle Alpi fin sotto il Lazio. Al Sud invece la forza politica più diffusa era il Movimento 5 Stelle. Quanto al Pd, oltre che nei centri di ampie porzioni delle tradizionali roccaforti rosse, si imponeva come partito principale nelle metropoli del nord: Milano, Torino, Genova. Isole geograficamente limitate ma demograficamente consistenti. Un’Italia, grosso modo, tripartita.

Se non visualizzi il grafico clicca qui Europee 2024 Questa la storia delle Politiche 2022. Ma se ripetiamo l’esperimento due anni dopo, in occasione delle Europee 2024, che risultato otteniamo? Analogo, si potrebbe dire. Soprattutto a prima vista. Ma con qualche significativa differenza cromatica e altrettanto significativa differenza politica. Partiamo dalle analogie. Oggi come due anni fa, il colore dominante della nuova mappa resta il blu che identifica il partito di Giorgia Meloni, la cui presa sull’italia si conferma geograficamente ampia come nel 2022. E pure la presenza del Pd tra Toscana ed Emilia e nelle principali città del nord non pare molto diversa rispetto a due anni addietro, macchia più macchia meno.