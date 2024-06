Il leader pentastellato, dopo l'esito delle elezioni europee, ha avviato una riflessione sul risultato deludente arrivato dalle urne. E, all'assemblea congiunta dei parlamentari del Movimento, ha annunciato la sua "disponibilità a mettersi per primo in discussione"

Il presidente Giuseppe Conte non intende nascondere la responsabilità per la sconfitta e ha offerto la sua "disponibilità a mettersi per primo in discussione", addirittura a farsi da parte se la comunità dovesse ritenere che la sua guida "possa oggi rivelarsi un ostacolo" agli obiettivi e al perseguimento dei valori del M5S. È quanto ha detto il leader del Movimento, secondo quanto si apprende, all'assemblea congiunta dei parlamentari pentastellati. Le considerazioni di Conte arrivano dopo l'esito del voto alle elezioni europee dell'8 e 9 giugno, dove il Movimento 5 Stelle ha raccolto solo il 9,9% delle preferenze (EUROPEE: LO SPECIALE - I RISULTATI - LA MAPPA DEI RISULTATI PER COMUNE).