Giuseppe Conte a Sky TG24: "Riforma giustizia sbagliata". VIDEO

Giorgia Meloni e le riforme del suo governo, la guerra in Ucraina e il futuro della Nato. Sono alcuni dei temi di cui ha discusso Giuseppe Conte, leader del Movimento 5 Stelle, ospite della nuova puntata di Tribù, il talk con i protagonisti della politica italiana che torna su Sky TG24 in vista del voto dell’8 e 9 giugno. Insieme all'ex premier sono intervenuti la Direttrice di QN Agnese Pini e il presidente della Fondazione MAXXI, Alessandro Giuli.

Conte risponde a Meloni: "Mi saluta? Abbiamo premier educata" Conte ha subito ironizzato sul saluto che la premier gli ha rivolto durante un' intervista con la vicedirettrice del Corriere della Sera, Fiorenza Sarzanini. "Ignoro Conte? Ciao Giuseppe" ha detto la premier in merito all'accusa del leader del M5s di non rivolgersi mai a lui. Lui risponde: "Abbiamo un presidente del Consiglio educato. Il problema vero è confrontarci, non salutarci. Io sono disponibile a un confronto con gli altri leader, così vedremo quante chiacchiere verranno fatte e che cosa resterà davvero sul tavolo".

"La riforma della giustizia parte con piede sbagliato" Oggi in Cdm è stato approvato il disegno di legge sulla riforma della Giustizia che prevede la separazione delle carriere. Per Conte è un progetto "che nasce male, con il piede sbagliato". E parla del rischio di "asservire" i magistrati "al potere esecutivo di turno", ricordando che la separazione delle carriere "era nella P2 di Licio Gelli". "Ciascuna forza di maggioranza subisce le riforme volute dagli altri" Molte le riforme su cui sta puntando il governo. Oltre alla giustizia ci sono ad esempio il premierato e l'autonomia differenziata. Secondo Conte ciascuna forza di maggioranza "sta subendo la riforma altrui" e "sarà difficile" portarle avanti: Forza Italia preme per la giustizia, FdI per il premierato e la Lega per l'autonomia. vedi anche Giustizia, ok separazione carriere. Meloni: "Riforma non è punitiva"

Autonomia differenziata: "Avremmo 20ina di staterelli con proprie regole" A chi gli ricorda che l'autonomia era nel progetto del primo governo da lui guidato, Conte risponde che quello che sta facendo adesso il governo è diverso: "Avremmo una ventina di staterelli ciascuno con le proprie regole. Con l'aggravante che passerebbe il principio che chi produce ricchezza se la gestisce". vedi anche Autonomia differenziata, Calderoli: supereremo questione meridionale

La guerra in Ucraina Guardando alle questioni internazionali, il MoVimento Cinque Stelle si è sempre detto contrario all'invio di armi all'Ucraina, spingendo invece per negoziati di pace e pur dicendosi "inflessibili" nel condannare Vladimir Putin. "Non ho la presunzione da dire che da premier avrei risolto i problemi, ma avrei rispettato la tradizione dell'Italia e avrei rispettato l'articolo 11 di Costituzione - l'Italia ripudia la guerra - per far capire che stiamo andando verso la terza guerra mondiale", ha detto Conte. Anche perché adesso, aggiunge, "più passa il tempo e più la diplomazia è difficile". "La Nato va ripensata" Secondo il leader pentastellato è anche la Nato a dover essere "ripensata". Nel conflitto russo-ucraino, ha detto Conte, l'Occidente ha sbagliato ad esempio escludendo la Cina. vedi anche Armi nucleari tattiche, qual è la differenza con quelle strategiche

