Il Consiglio dei ministri è stato convocato per le 13. Sul tavolo, il ddl che intende separare le carriere di giudici e pubblici ministeri, nonché eliminare il rischio delle correnti interne alla magistratura con l'ipotesi del "sorteggio secco" sull'elezione dei togati al Csm. L'Anm ribadisce la sua contrarietà al provvedimento

La riforma costituzionale della Giustizia approda oggi, 29 maggio, in Consiglio dei ministri, convocato per le ore 13. Il disegno di legge intende eliminare il rischio delle correnti interne alla magistratura, con l'ipotesi prevalente del "sorteggio secco" sull'elezione dei togati al Consiglio superiore della magistratura. Prevista inoltre la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri. L'esecutivo si è presentato ieri al Quirinale per spiegare i punti cardine della riforma costituzionale.

Lo schema della riforma

Al Colle erano presenti il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. Ricevuti dal capo dello Stato Sergio Mattarella, hanno illustrato lo schema della riforma anche per recepire pareri e rilievi del presidente. Il ddl non prevede modifiche all'articolo 112 della Costituzione, ossia quello che riguarda l'obbligatorietà dell'azione penale. Secondo le ipotesi prevalenti, sono previsti due Consigli superiori della magistratura, uno composto dai magistrati requirenti e l'altro da quelli giudicanti, con carriere separate e ben distinte: meno probabile, dunque, la vecchia idea delle di un solo Csm con due sezioni. In ogni caso, a presiedere resterebbe comunque il presidente della Repubblica.

Sorteggio "secco" o "mediato"

Come detto, la scelta di un "sorteggio secco" per la nomina dei componenti togati del Csm potrebbe essere la soluzione più netta, secondo il governo, contro eventuali influenze delle correnti sulle nomine. Questa soluzione, allo stato attuale, è prevalsa sull'ipotesi del "sorteggio mediato", secondo cui i magistrati candidabili al Consiglio che vengono sorteggiati dovrebbero poi essere sottoposti a successiva selezione. Sempre secondo le valutazioni in campo, vi è l'aumento del numero dei membri laici dei Consigli, almeno un quarto nominati dal Parlamento.

Nasce l'Alta Corte

Con la riforma sarà anche introdotta l'Alta Corte, formata da nove membri: si tratterà di un organo di tutela giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria, amministrativa e tributaria. Resta aperta l'ipotesi che l'Alta Corte possa disciplinare in prima istanza e non in appello, un passaggio che potrebbe trovare anche il favore delle forze politiche esterne alla maggioranza.