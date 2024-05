Concorso magistratura 2022, i risultati su sito ministero Giustizia

La lista degli idonei è disponibile dalle 15 di oggi. Per il concorso dell'8 aprile 2024, un decreto ministeriale del 21 maggio 2024 ha riaperto i termini per la presentazione delle domande, che potranno essere inviate dalle 12:00 del 24 maggio 2024 alle 12:00 del 1 giugno 2024

Sono stati pubblicati due avvisi sui concorsi per magistrato banditi il 18 ottobre 2022 e l'8 aprile 2024, entrambi per 400 posti. Per il primo, i risultati delle prove scritte già sostenute sono stati pubblicati oggi, 23 maggio 2024, alle 15:00, e l'elenco degli idonei è disponibile sul sito web del ministero della Giustizia. Per il concorso dell'8 aprile 2024, un decreto ministeriale del 21 maggio 2024, che sarà pubblicato domani 24 maggio sulla Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale “Concorsi ed esami” n. 42, ha riaperto i termini per la presentazione delle domande. Gli interessati potranno inviare le loro richieste dalle 12:00 del 24 maggio 2024 alle 12:00 del 1 giugno 2024.