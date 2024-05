Elezioni comunali a Forlì, chi sono i candidati sindaco

Nel capoluogo della provincia di Forlì-Cesena l’8 e il 9 giugno si svolgono le Amministrative per scegliere il prossimo primo cittadino. In corsa, sostenuti da 11 liste in totale, ci sono Maria Ileana Acqua, Vito Botticella, Graziano Rinaldini e il primo cittadino uscente Gian Luca Zattini

Chi sono i candidati sindaco a Forlì

Maria Ileana Acqua è sostenuta dalla lista ContiamoCi: è una dermatologa di origine siciliana che - ha raccontato lei stessa - è stata sospesa dall'attività sanitaria per cinque volte nel periodo pandemico, come buona parte dei suoi candidati consiglieri, a causa delle sue posizioni critiche su Covid e vaccini. Il Partito Comunista Italiano appoggia Vito Botticella, 48enne ingegnere aerospaziale impegnato nel settore nautico. Graziano Rinaldini - 67 anni, ex numero uno di Formula Servizi e volto noto della Protezione Civile - è il candidato per il centrosinistra con il sostegno delle liste Pd, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e la civica RinnoviAmo Forlì. Per il centrodestra corre invece il sindaco uscente Gian Luca Zattini, appoggiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Forlì Cambia e Popolo della Famiglia.