Politica

Il 1° maggio alle 20 è scaduto il termine per la presentazione delle liste. Il segretario di Fi sarà capolista in tutte le circoscrizioni, tranne nelle Isole. La leader dem capolista al Centro e nelle Isole. La premier guida le liste di FdI in tutte le circoscrizioni. Calenda sarà in tutte le circoscrizioni mentre Renzi corre all'ultimo posto in 4 circoscrizioni. Confermati i no di Matteo Salvini e di Giuseppe Conte