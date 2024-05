Il primo tema di cui si è discusso è il caso Liguria e l’inchiesta che ha coinvolto anche il governatore Giovanni Toti. “Tutto sta nel verificare se esiste una relazione tra i finanziamenti e gli atti della pubblica amministrazione e se questa concordanza degli elementi dipende da un accordo”, ha commentato Colombo. E ha aggiunto: “Credo che il processo penale e le indagini penali hanno una storia loro che riguarda l’accertamento di una responsabilità penale. Però non c’è soltanto quella responsabilità, c’è anche una responsabilità politica nei confronti degli elettori ma anche del gruppo al quale si partecipa, c’è una responsabilità amministrativa, una disciplinare. Secondo me è una cosa abbastanza particolare, che forse succede solo da noi, quella di appiattire tutto sulla responsabilità penale: e cioè se c’è reato allora no, ma se non c’è reato allora sì, va bene qualsiasi cosa”.

“Tribù” e “La scelta 2024”

