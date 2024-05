Inchiesta Liguria, Toti in pressing per essere sentito dai pm

Essere interrogato il prima possibile: è questa la priorità del presidente della Liguria Giovanni Toti, ai domiciliari dallo scorso 7 maggio con l'accusa di corruzione. Per la Procura di Genova avrebbe accettato e ricevuto dagli imprenditori Aldo e Roberto Spinelli poco più di 74mila euro come finanziamenti al suo Comitato in cambio di pratiche a favore degli interessi del Gruppo che opera nel settore della logistica portuale. Il governatore, che si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip, nella sua casa di Ameglia, in provincia di La Spezia, è in attesa di essere convocato dai pm genovesi per chiarire e per replicare anche allo stesso Spinelli.

L'attesa per l'interrogatorio

"Prima di ogni altra cosa attendiamo l'interrogatorio. Per ora niente riesame", ha detto l'avvocato di Toti, Stefano Savi. Ma al momento non c'è ancora nessuna data, anche se i tempi stringono e si parla della prossima settimana. Intanto è stato convocato Rino Canavese, l'unico che si è opposto alla delibera per la concessione trentennale del terminal Rinfuse agli Spinelli. Poi sarà la volta degli altri due componenti del board del porto, Giorgio Carozzi e Andrea la Mattina, che nonostante l'iniziale contrarietà, hanno poi cambiato idea.

La posizione di Toti

Toti dovrà spiegare la mole di intercettazioni e il motivo di una serie di pratiche velocizzate e approvate, il significato di quegli incontri sullo yacht di Aldo Spinelli, il Leila. Per l'accusa il loro rapporto era improntato su un do ut des e non a senso unico come avrebbe detto l'imprenditore sostenendo che era il governatore che lo cercava in continuazione, senza poi aver "fatto nulla per me", compresa la trasformazione della spiaggia di Punta dell'Olmo. Toti darà la sua versione, come scrivono i pm, sulle "pressioni degli Spinelli" e sulle sue richieste "di una mano". E poi su una serie di episodi che le carte dell'indagine ricostruiscono in modo opposto alla linea difensiva dell'84enne "self made man" che pian piano è arrivato al successo e anche alla presidenza del Genoa e del Livorno. Un imprenditore che, come lui stesso ha detto, "ha dato i soldi a tutti" facendo finanziamenti a chiunque li chiedesse. E che, come raccontano le carte, avrebbe corrotto, con soldi e altre utilità, come soggiorni a cinque stelle a Montecarlo, l'ex presidente del porto Paolo Emilio Signorini (finito in carcere e ora senza più deleghe e stipendio da parte di Iren). E che, ancora, per i suoi fini "speculativi" ha fatto i bonifici anche al Comitato Toti.