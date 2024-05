Inchiesta Liguria, ipotesi talpa. Spinelli: "Preso in giro da Toti"

L’ipotesi della talpa

Per far luce su chi, eventualmente, ha avvisato gli indagati di fare attenzione esiste da tempo un fascicolo per rivelazione del segreto di ufficio, aperto dai pm guidati dal procuratore Nicola Piacente sulla scorta di un’intercettazione del settembre 2020 ora agli atti del filone dell'inchiesta sulla la presunta corruzione elettorale aggravata dall'agevolazione mafiosa. Reato, questo, contestato, oltre che a Cozzani, ad Arturo Angelo Testa e al fratello Italo Maurizio, entrambi destinatari della misura dell'obbligo di dimora, e all'ex sindacalista della Cgil Venanzio Maurici con l'obbligo di firma. Il dialogo intercettato risale agli albori dell'inchiesta per corruzione e voto di scambio. I fratelli Testa, iscritti a Forza Italia in Lombardia e ora sospesi dal partito, quattro anni fa, mentre erano a Genova per un incontro con alcune persone della comunità riesina, vengono avvicinati da un uomo con la felpa e il cappellino. Si trattava, raccontano le carte, di Umberto Lo Grasso (consigliere comunale totiano) il quale rivolgendosi a Italo Testa lo avvertiva: "Vedi che stanno indagando, non fate nomi e non parlate al telefono…. Stanno indagando". E l'altro: "Sì lo so, non ti preoccupare…. L'ho stutato ("spento" in dialetto siciliano, ndr)". Ora si lavora per individuare chi ha avvertito Lo Grasso. Un’ipotesi è una talpa visto che Stefano Anzalone, in quota a Toti e anche lui indagato, è un ex poliziotto con agganci, si ritiene, tra le forze dell'ordine. L'altra ipotesi è che si possa trattare di una sorta di millanteria dello stesso Anzalone che, dopo le elezioni, voleva togliersi di torno i fratelli Testa e non onorare le promesse che avrebbe fatto in cambio dei voti.