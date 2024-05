Inchiesta in Liguria, Spinelli: "Io preso in giro da Toti"

All'imprenditore, interrogato ieri, viene contestato di aver pagato in tre anni tangenti per 75mila euro al presidente della Regione per ottenere favori e delibere. Il figlio Roberto, anche lui indagato, si difende: "Ha fatto tutto mio padre". Sempre più fitta l'attenzione degli inquirenti sugli altri tre fronti d'indagine: la sanità privata, i laboratori convenzionati e le forniture di mascherine in epoca Covid ascolta articolo

Emergono i primi dettagli dell'interrogatorio di garanzia di Aldo Spinelli, l'imprenditore indagato nell'inchiesta sulle presunte corruttele in Liguria. "Sono stato preso in giro da Toti", ha detto al giudice e al pm della procura di Genova, che gli contestano di aver pagato in tre anni tangenti per 75mila euro al governatore per ottenere favori e delibere. "Ho dato finanziamenti sempre rispettando la legge a tutti, perfino alla Bonino che nemmeno conoscevo", ha però risposto Spinelli. E lo avrebbe fatto contro il parere del figlio Roberto, scrive il Corriere della Sera, che non condivideva la gestione imprenditoriale "di versare soldi alla politica". Questa posizione emergerebbe anche da un'intercettazione depositata agli atti (GLI INCONTRI INTERCETTATI: LE FOTO AGLI ATTI).

Il figlio di Spinelli: "Ha fatto tutto mio padre" "Ho detto tutto, tutto", aveva sottolineato ieri Spinelli al termine dell'interrogatorio, aggiungendo di non essere preoccupato e di ritenere "di meritarsi la libertà". Come poi aveva spiegato il suo legale, Andrea Vernazza, "si è sfogato". Uno sfogo di cui nulla è stato detto ufficialmente, anche se sui giornali sono trapelate alcune frasi. Spinelli, nel quadro da lui tracciato, si sarebbe difeso dicendo di aver sempre avuto a cuore gli interessi del porto e di aver "agito solo per quegli interessi" che sono poi anche della città. Ha quindi ribadito che i finanziamenti erano "regolari". Il figlio Roberto - anche lui con una misura interdittiva - ha ripetuto quello che emerge dalle intercettazioni agli atti del fascicolo, ossia che non era d'accordo con il padre. In sostanza si sarebbe chiamato fuori: "Ha fatto tutto lui", avrebbe detto.

Testa: "Non capisco perché mi accusano" Si difende anche Arturo Angelo Testa, uno dei due fratelli ex Forza Italia indagati per corruzione elettorale aggravata dall'aver agevolato il clan mafioso Cammarata del mandamento di Riesi. "Facevo solo campagna elettorale tramite comunità riesina, non capisco perché mi accusano", ha detto poco prima di essere interrogato dal gip Paola Faggioni. leggi anche Inchiesta in Liguria, Toti accusato anche di falso sulle discariche

Il filone sanitario Intanto, nel corso dell'inchiesta sono emersi nuovi fronti d'indagine: la sanità privata, i laboratori convenzionati e le forniture di mascherine e dispositivi di protezione in epoca Covid. Insomma, stando agli inquirenti nelle mire di presunti illeciti non c'erano solo il porto di Genova, le grandi opere come il tunnel subportuale e la diga foranea, il paradiso patrimonio Unesco di Palmaria o le spiagge pubbliche dove costruire lussuosi resort. Ma anche altro. E sempre legato alla pandemia c'è l'ipotesi del falso circa i dati sui contagi, per la quale sono indagati per falso Matteo Cozzani, ex capo di Gabinetto, e lo stesso Toti. Per la procura avrebbero mentito sui dati degli anziani per ottenere più vaccini. Dalla struttura commissariale se ne accorsero però e riuscirono ad allineare i numeri mandando il numero corretto di dosi.