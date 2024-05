Inchiesta Liguria, si indaga su dati Covid "truccati" e sanità privata

L'intercettazione

Torniamo ad aprile 2021. In Liguria, ricorda il quotidiano, si registrava un'insofferenza per le code e l'accessibilità, non semplice, agli hub vaccinali. In un'intercettazione, Cozzani racconta all'interlocutore: "Avevo già truccato i dati... Lui (il riferimento è a Toti, ndr) li ha presi, li ha riaumentati. Quando me li ha rimandati, ho guardato e gli ho scritto: 'Pres, ma sono fuori'. Lui (sempre Toti, ndr) allora ha detto: 'Ma no, li ho un po' aumentati'. Allora gli ho detto: 'Ma l'avevo già fatto io'. E lui (sempre Toti, ndr): 'E dimmelo...'". Come detto, la procura di Genova potrebbe tuttavia archiviare. Infatti, gli ex componenti della struttura commissaria del governo hanno spiegato di aver inviato le dosi in base ai loro criteri e non facendo riferimento solo a quanto comunicato dalle Regioni.