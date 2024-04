La candidata di Forza Italia ha aperto così l'evento avvenuto ieri al Teatro Manzoni di Milano, un luogo caro al partito e al suo fondatore Silvio Berlusconi. Moratti sulle note di The Best di Tina Turner ha raggiunto sul palco la cantante: "Questa sì che è una festa" ascolta articolo

La campagna elettorale in vista delle Elezioni europee 2024 per Letizia Moratti inizia all’insegna del ballo. La candidata di Forza Italia si è lasciata trasportare, sul palco del Teatro Manzoni di Milano, dalla muscia di Ivana Spagna. La cantante ha animato l’evento iniziando con lo storico brano “Il cerchio della vita” del film Disney Il Re leone. Poi, prima di lasciare il palco, ha voluto cantare “The Best” di Tina Turner, dicendo: "Penso sia il caso di dedicarla a Letizia e a tutti voi di Forza Italia". A quel punto Moratti non ha saputo trattenersi ed è salita sul palco: “Questa si che è una festa”, ha detto iniziando a ballare accanto alla cantante.

Il post sui social “Questa mattina è ufficialmente iniziata la mia campagna elettorale per le Elezioni Europee 2024”, ha scritto Letizia Moratti in un post su Facebook. “Il mio più sentito ringraziamento - ha aggiunto - va a tutte le persone che hanno reso questo possibile. La vostra presenza, il vostro entusiasmo e il vostro sostegno sono il motore che spinge Forza Italia verso nuovi e ambiziosi orizzonti, guidati dal nostro segretario e leader Antonio Tajani a cui va il mio personalissimo immenso grazie per oggi e per il grande lavoro che sta facendo per far crescere il nostro movimento”. vedi anche Elezioni europee 2024, i simboli dei partiti presentati al Viminale

Il teatro Manzoni Come ha sottolineato anche Moratti, il Manzoni è “un teatro simbolo per Silvio Berlusconi e per Forza Italia”. Il fondatore di Forza Italia, che è stato nominato numerose volte nel corso dell’evento, è stato menzionato anche in apertura dalla conduttrice dell'evento, che ha ricordato come nel 1978 il teatro "rischiava di sgretolarsi", ma "un signore l'ha salvato e ha voluto che rimanesse un punto di riferimento culturale. Questo signore si chiama Silvio Berlusconi". leggi anche Europee, Mattarella: Votate in tanti, a Ue servono riforme coraggiose

