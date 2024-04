Si è svolta oggi nel Tribunale di Bari l'udienza predibattimentale del processo in cui lo storico e filologo Luciano Canfora è imputato per diffamazione aggravata nei confronti della premier Giorgia Meloni. La giudice Antonietta Guerra ha rinviato a giudizio Canfora: il processo comincerà il 7 ottobre dinanzi al giudice monocratico Pasquale Santoro.

Definì Meloni "neonazista nell'anima"



I fatti risalgono all'11 aprile 2022, quando Meloni era parlamentare dell'opposizione e il presidente del Consiglio in carica Mario Draghi. Canfora, invitato a parlare nel liceo scientifico 'Enrico Fermi' di Bari nell'ambito di un incontro sul conflitto russo-ucraino, definì Meloni "neonazista nell'anima", "una poveretta", "una mentecatta pericolosissima". La leader di Fratelli d'Italia querelò poi Canfora, e nei confronti del professore la Procura di Bari ha chiesto la citazione diretta in giudizio. "È necessaria un'integrazione probatoria approfondita che non è compatibile con la struttura dell'udienza predibattimentale", ha riferito oggi il legale di Canfora, Michele Laforgia, riportando ai cronisti il testo del provvedimento che dispone il giudizio firmato dal giudice prebattimentale.