"Neonazista nell'animo", Luciano Canfora querelato da Giorgia Meloni

Il filologo e storico, professore emerito dell'Università di Bari, è accusato di diffamazione nei confronti della presidente del Consiglio. Le affermazioni incriminate risalgono all’aprile del 2022, durante un incontro sulla guerra in Ucraina tenuto da Canfora in un liceo barese. L'udienza predibattimentale si terrà il 16 aprile prossimo

Luciano Canfora la definisce “neonazista nell’animo” e Giorgia Meloni lo querela. Il filologo e storico, professore emerito dell'Università di Bari, è stato accusato di diffamazione dalla presidente del Consiglio per alcune affermazioni risalenti all’aprile del 2022, durante un incontro sulla guerra in Ucraina tenuto da Canfora in un liceo barese. Meloni all’epoca non era ancora premier ma lo sarebbe diventata nell’ottobre dello stesso anno. La procura ha chiesto la citazione diretta in giudizio per Canfora e l'udienza predibattimentale si terrà il 16 aprile.